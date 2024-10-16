Жителя Сургута задержали у кафе с наркотиками и муляжом гранаты

Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре задержал у кафе 50-летнего гражданина, имеющего при себе запрещенные вещества и предмет, схожий с гранатой РГД-5, сообщает пресс-служба ведомства.

Минувшей ночью возле одного из кафе, расположенных на проспекте Мира, внимание автопатруля привлек подозрительный мужчина, который с трудом ориентировался в пространстве. При разговоре с ним росгвардейцы заметили признаки наркотического опьянения. Вызванные сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции при понятых досмотрели гражданина и обнаружили при нем стеклянную колбу и три пакетика с порошком, а также предмет, схожий с гранатой. Прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН "Стерх" установили, что подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты РГД-5, который используется для игры в страйкбол.

Мужчина был доставлен в Сургутскую клиническую психоневрологическую больницу для медицинского освидетельствования, а после передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.