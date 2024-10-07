В Тобольске при пожаре погибли 2 человека

Тела двух погибших обнаружили пожарные при тушении и разборке конструкций в сгоревшем рано утром двухэтажном четырехквартирном деревянном жилом доме по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске.

"Сообщение о пожаре поступило в пятом часу утра 7 октября, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома. Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара и разборки конструкций дома были обнаружены тела двух погибших (взрослые, личности устанавливаются)", - сообщает ГУ МЧС региона.

На тушение пожара привлекалось 26 человек, 7 единиц основной и специальной техники МЧС России. По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание.