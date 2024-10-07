Региональный центр компетенций помогает тюмеским компаниям повысить производительность труда

Компания "Сибнефтепродукт"повышает свою эффективность за счет участия в национальном проекте "Производительность труда". В качестве пилотного проекта на предприятии была выбрана одна из ключевых бизнес-операций - исполнение заказа покупателя по комплектующим. Команда Регионального центра компетенций помогает "Сибнефтепродукту" совершенствовать этот процесс, чтобы в дальнейшем сотрудники могли тиражировать полученные наработки на другие направления, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Сибнефтепродукт" занимается поставкой комплектующих изделий и смазочных материалов для оборудования.

Руководитель Регионального центра компетенций Алексей Воронцов после проверки темпов реализации программы отметил, что на предприятии есть некоторое отставание по реализации запланированных мероприятий. "Важно подтянуть эти работы и завершить их до конца октября, пока проект еще не закончился. Нам очень важно, чтобы команда предприятия смогла достичь максимального результата и увидеть реальные изменения на производстве", - отметила он.

Несмотря на имеющиеся трудности, руководство "Сибнефтепродукта" уже отмечает позитивные сдвиги, особенно в работе складских помещений. В частности, начальник склада рассказал, что время погрузки машин значительно сократилось, водители фур даже удивляются, как быстро происходит загрузка продукции. "Это очень важно, ведь для внешних клиентов скорость отгрузки - один из ключевых показателей работы", - отметил представитель компании.

Повышение эффективности складских операций - одна из приоритетных задач в рамках национального проекта "Производительность труда". И предприятие "Сибнефтепродукт" уже демонстрирует конкретные улучшения в этом направлении.

В департаменте отмечают, что региональный центр компетенций продолжает всестороннюю поддержку участникам проекта, чтобы помочь им достичь целевых показателей и вывести производительность на новый уровень. По вопросам участия в федеральной или региональной программах обращайтесь по телефону +7-982-770-90-80, Алексей Воронцов.