Два человека разбились насмерть на "Ладе" в Тюмени

10:16 30 сентября 2024
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Два человека погибли в ДТП  в Тюмени. Трагедия произошла в воскресенье около 22:00   на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает областная ГАИ.

По предварительным данным, 19-летний водитель на "Ладе" 12-й модели при обгоне не справился с управлением автомобилем, въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП он и его пассажир, личность которого не установлена, от полученных травм скончались на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие
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