Два человека разбились насмерть на "Ладе" в Тюмени

Два человека погибли в ДТП в Тюмени. Трагедия произошла в воскресенье около 22:00 на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает областная ГАИ.

По предварительным данным, 19-летний водитель на "Ладе" 12-й модели при обгоне не справился с управлением автомобилем, въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП он и его пассажир, личность которого не установлена, от полученных травм скончались на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.