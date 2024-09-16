Житель Ярковского района избил тростью пьяную сожительницу и бросил ее на улице замерзать

Житель Ярковского района 42-летний Михаил Распутин в феврале этого года, будучи пьяным, поссорился с сожительницей, нанес ей своей тростью многочисленные удары по голове, лицу, телу и конечностям. После этого выволок находившуюся в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации женщину в холодную веранду дома, оставив её возле входной двери, зашел в дом и закрыл двери на навесной крючок изнутри, и лег спать. Проснулся утром, решил сходить в туалет, открыл двери в дом, и увидел, что она мертвая лежит на пороге в дом, примерзла к полу веранды дома.

Как было установлено, потерпевшая умерла от общего переохлаждения организма на фоне тяжелой алкогольной интоксикации. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Мужчина имеет инвалидность. Учитывая все обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний, суд лишил Михаила Распутина свободы сроком на два года условно и полностью удовлетворил иск матери погибшей о компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.