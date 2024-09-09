На тюменских дорогах за выходные дни погибло 4 человека

23 дорожно-транспортных происшествия произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни. В них погибли 4 человека, 22 человека ранены, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба ГАИ.
Среди погибших двое пешеходов. В двух ДТП участвовали водители-бесправники. Еще два спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем один год. Одну аварию совершил пьяный водитель. Всего за выходные дни сотрудниками госавтоинспекции отстранено от участия в дорожном движении 39 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
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