На тюменских дорогах за выходные дни погибло 4 человека

11:58 09 сентября 2024
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Фото - https://t.me/gibdd72

23 дорожно-транспортных происшествия произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни. В них погибли 4 человека, 22 человека ранены, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба ГАИ.

Среди погибших двое пешеходов. В двух ДТП участвовали водители-бесправники. Еще два спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем один год. Одну аварию совершил пьяный водитель. Всего за выходные дни сотрудниками госавтоинспекции отстранено от участия в дорожном движении 39 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие
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