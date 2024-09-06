В Тюмени у авто-леди забрали кабриолет за долги по штрафам почти в 400 тысяч рублей

В В ходе мониторинга должников, не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД, сотрудники Центра фотовидеофиксации выявили "Фольксваген", водитель которого за полтора года 370 раз нарушил ПДД, 203 штрафа не оплачены. Большинство нарушений - превышение скорости, которые зафиксировали камеры на дорогах.

Владелица авто - жительница Екатеринбурга, кроме того за ней числится кредитная задолженность за эту иномарку более чем 400 тысяч рублей. Но все нарушения ПДД совершены в Тюмени. Для ареста автомобиля автоинспекторы и судебные приставы запросили поручение от силовиков соседнего региона.

Сегодня "Фольксваген" задержали сотрудники Госавтоинспекции, им управляла 35-летняя тюменка, не предъявившая на него документов. Машина арестована судебными приставами до решения вопроса об уплате долга. Общая сумма назначенных штрафов составила более 390 тысяч рублей.