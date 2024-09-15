Тюменцы могут успеть подать заявки на конкурс "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани"

Более 30 заявок от юных тюменцев поступило на участие в областном конкурсе детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани". Ребята заявляются в таких номинациях как "О Родине слово и песня", "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "Созидатели нашего времени" и других.

Прием работ стартовал 1 сентября и продлится по 16 октября. В этот период организаторы ждут работы ребят из Тюмени. Присылать их можно дистанционно через сайт деньсибири72.рф. С 17 по 23 октября пройдет очный прием заявок для жителей Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района. Посмотреть адреса пунктов приема заявок и конкурсных работ можно в Положении.

Конкурс "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" проводится в Тюменской области в 14-й раз. В 2024 году мероприятие посвящено знаменательным датам и выдающимся личностям: 190-летним юбилеям великого русского ученого Д.И. Менделеева и живописца В. Г. Перова, 190-летию со дня выхода сказки П. П. Ершова "Конек Горбунок", 80-летию Тюменской области и другим.

Участие в творческом состязании могут принять школьники и дошкольники, а также воспитанники организаций дополнительного образования из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района. Победителей определят в четырех возрастных категориях: 5-7 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Школьникам предлагают поучаствовать в шести номинациях: "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "Созидатели нашего времени", "О Родине слово и песня", "Героев славим имена", "Семейные ценности народов Сибири". Дошкольники могут представить работы в номинации "О Родине слово и песня", сообщает Тюменская линия.