О правилах хранения урожая моркови рассказали эксперты

Когда стоит начинать уборку моркови, пояснили эксперты Россельхозцентра. Важнее всего определить время сбора урожая. Как отмечают специалисты, ранние сорта можно выкапывать спустя два месяца после посева, среднеспелые – через три, а позднеспелые рекомендуют собирать через четыре месяца. У овощей есть естественная индикация, указывающая на спелость моркови – пожелтевшая ботва. В выборе корнеплода можно опираться на нее.

Самый благоприятный период для сбора моркови – конец сентября. В это время уже продолжительное время будет стоять сухая погода. Важно подчеркнуть, что выкапывать овощ после дождя не стоит, так как он может растрескаться, что значительно сократит время его хранения. Также специалисты напоминают о необходимости срезать ботву сразу после сбора моркови, так как она будет вытягивать из корнеплода питательные вещества.

Вместе с тем стоит понимать, как хранить морковь, чтобы она дольше оставалась полезной и вкусной. Для этого урожай укладывают в ящики и присыпают его землей (не более 10% от объема). Температура воздуха в помещении хранения не должна превышать 1 градус, а влажность – не менее 98%, сообщает Тюменская область сегодня.