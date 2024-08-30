Тюменские подростки на питбайке ночью попали в ДТП и получили травмы

Питбайк с двумя подростками и Audi столкнулись сегодня в первом часу ночи на перекрестке улиц Ленина - Первомайской в Тюмени, один из них был без мотошлема.

По предварительным данным, 18-летний водитель питбайка, не имеющий права управления транспортом, пересекал перекресток на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадал сам водитель питбайка и его 15-летний брат, который ехал в качестве пассажира, был без мотошлема.

"15-летний подросток получил тяжелую травму головы, у водителя питбайка травма ребер. Родители не в курсе, что их дети катались ночью по городу на питбайке. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили ситуацию в областной ГАИ.