Более ста техногенных пожаров произошло в Тюменской области за неделю

С 8 по 14 июля в Тюменской области зарегистрировано 105 техногенных пожаров, за этот период на пожарах спасено три и эвакуировано четырнадцать человек, травмы получили трое, сообщате ГУ МЧС Тюменской области.

Один из последних - пожар на улице Камчатская, где из-за горения мусора и сухой растительности огонь перекинулся на рядом стоящий ангар. В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 23 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

С участием сил МЧС ликвидированы последствия 40 ДТП. Также спасатели приходили на помощь населению 35 раз.