С начала сезона 25 тюменцев попали в ДТП на самокатах

25 электросамокатчиков в этом году стали участниками дорожный происшествий в Тюменской области, сообщает ГИБДД ТО.

Большинство участников ДТП передвигались на прокатных электросамокатах. 19-летний тюменец на электросамокате пострадал в ДТП на улице 50 лет октября.



Автоинспекторы регулярно проводят рейды и рекомендуют горожанам на электросамокатах повторить правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.