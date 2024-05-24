С начала сезона 25 тюменцев попали в ДТП на самокатах

25 электросамокатчиков в этом году стали участниками дорожный происшествий в Тюменской области, сообщает ГИБДД ТО.
Большинство участников ДТП передвигались на прокатных электросамокатах. 19-летний тюменец на электросамокате пострадал в ДТП на улице 50 лет октября.
Автоинспекторы регулярно проводят рейды и рекомендуют горожанам на электросамокатах повторить правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
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