В Тобольском районе двух рыбаков задержали за вылов сетями осетра

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьеров, совершивших незаконный вылов рыбы, занесенной в Красную книгу, сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.

Действия браконьеров квалифицированы по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.



Следствием установлено, что двое жителей региона 7 мая на реке Тобол в Тобольском районе на моторной лодка с помощью сети произвели незаконный вылов сибирского осетра. Своими действиями браконьеры причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 450 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которые задержали браконьеров на месте совершения преступления.



Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.