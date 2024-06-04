В Тюменской области продлен до 26 июня особый противопожарный режим

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 26 июня.
Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, это необходимо для уменьшения числа возгораний, так как большинство из них происходит по вине человека.
"В этом году пожаров в разы меньше. Но как только столбик термометра идет вверх, так происходят возгорания. Только за два дня 17 ландшафтных пожаров и один лесной", — сообщил губернатор Александр Моор.
Запрет на посещение лесов будет распространяться не на всех. Специалисты, занимающиеся восстановлением и разведением лесов, смогут свободно их посещать.
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