В Тюменской области продлен до 26 июня особый противопожарный режим

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 26 июня.

Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, это необходимо для уменьшения числа возгораний, так как большинство из них происходит по вине человека.

"В этом году пожаров в разы меньше. Но как только столбик термометра идет вверх, так происходят возгорания. Только за два дня 17 ландшафтных пожаров и один лесной", — сообщил губернатор Александр Моор.

Запрет на посещение лесов будет распространяться не на всех. Специалисты, занимающиеся восстановлением и разведением лесов, смогут свободно их посещать.