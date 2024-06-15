Сотрудники ялуторовских музеев уделяют внимание патриотическому воспитанию

Более ста детей приняли участие в мероприятии "Россияне о России". Сотрудники ялуторовского музейного комплекса познакомили юных ялуторовчан с произведениями известных российских художников, писателей и поэтов XIX - XX вв., посвященными Родине, и деятельностью ученых и политиков, чей след особенно заметен в истории страны.

Такие встречи для детей в музеях старинного города проводятся постоянно. Несколькими днями раньше, в 225–й день рождения великого поэта, музей "Торговые ряды" пригласил воспитанников детских садов на "Карнавал сказок А.С. Пушкина".

На сцене конференц-зала музея "Торговые ряды" дошколята показали себя в ролях любимых персонажей из произведений Пушкина. Здесь можно было увидеть князя Владимира и богатырей, царя Салтана и трех девиц, длиннобородого Чародея и прекрасных Руслана и Людмилу, да и сам автор появлялся неоднократно.

Совсем еще юные артисты из детского сада №10 с большим мастерством исполнили отрывок из поэмы "Руслан и Людмила", не оставив равнодушными никого в зале и по праву став первыми в конкурсе. Ярким было выступление и у воспитанников детского сада №9. Активные участники праздника русского языка получили от музейщиков подарки.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.