Тюменцы отправятся на молодежный форум "БерегА"

2 сентября в Астраханской области стартует молодежный образовательный форум Южного федерального округа "БерегА". Подать заявку можно до 2 июля на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые стремятся к развитию и повышению своей квалификации и мастерства, студенты профессиональных образовательных организаций всех направлений, а также дети и подростки, проявляющие интерес к будущей профессии. Ожидается 350 участников со всех регионов России.

На форуме тюменцы вместе с представителями государственного сектора и бизнеса займутся разработкой брендов профессиональных объединений, чтобы улучшить имидж и восприятие различных профессий и экономических секторов. Участников ожидает интересная и яркая программа, сообщает КП-Тюмень.