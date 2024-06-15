Садоводы начинают борьбу с вредителями

Как защищать растения на приусадебных участках, поделился агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Молодая сочная листва и завязи на плодовых деревьях привлекают гусениц листовертки, плодожорки, а нередко и шелкопрядов. При небольшом заселении этих вредителей советуем применять биологические средства защиты, к примеру, "Лепидоцид", "Битоксибациллин" и "Фитоверм".

Существенно уменьшить число гусениц листоверток и плодожорок можно с помощью ловчих поясов - приспособлений в виде широких полос из различных материалов для сбора и уничтожения насекомых на стволах и ветвях. Менять их нужно раз в месяц, снятые — сжигать.

На смородине и других плодово-ягодных культурах появляется тля. В этом случае бороться надо с муравьями, которые заселяют ею растения. Для этого есть множество эффективных препаратов, например, "Великий воин" или "Зарит Спайдер". Против самой тли рекомендую "Ак-тару" или "Антитлю".

Что касается заболеваний растений, как правило, в начале июня большого их распространения не наблюдается. Но предупредить всегда легче, чем лечить. Так, от парши на яблоне помогают медьсодержащие препараты: "Индиго", "Абига Пик" или "Бордосская жидкость".

После цветения вишни и образования зеленых плодов необходимо провести об-работку от грибковых заболеваний - коккомикоза и монилиоза. Здесь пригодятся такие фунгициды, как "Медея", "Хорус" или "Скор". А еще при влажной погоде возникает риск появления мучнистой росы. Для устранения этой проблемы советую обратить внимание на биологические препараты "Фитоспорин", "Алирин" и "Гамаир". Биологическим препаратами рекомендуем работать при устоявшейся температуре воздуха не менее +18 градусов, сообщает АиФ-Тюмень.