Река Ишим в селе Ильинка Казанского района после слабого снижения медленно пошла в рост

Уровень реки Ишим на гидропосту в селе Ильинка, в среду продержавшись день на нуле, к утру четверга показал рост на 2 сантиметра. До этого была, хоть и незначительная, но отрицательная динамика.

"Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка по состоянию на сегодня на 8:00 - 8, 44 м. За день плюс 2 см. На гидропосту в селе Казанское за день изменения уровня воды нет. Состояние дамб стабильное. У дамб начался подъем грунтовых вод, их откачивают помпой. Силами патруля оперативно устраняются сходы пленки",- сообщила глава района Татьяна Богданова.

⁣В Ильинки, Ельцово, Баландина, Огнево, Шагалово, Шадринку, Гагарье, где по результатам анализов вода не соответствует требованиям, ведется подвоз воды. В остальных населенных пунктах можно пользоваться водой из станций подготовки воды, но ее необходимо кипятить, отметила Богданова.