Ишим в Тюменской области превысил на 156 см критическую отметку и на 25 см исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим в городе Ишим на 20.00 - 10,06 метра при критической 8,5 метра. Это новый максимум - предыдущий бал зафиксирован в 2017 году, когда в пик паводка вода достигла отметки в 9,82 см.

Город сегодня завершил наращивание гребня дамбы от жд/моста до очистных сооружений АО "Водоканала", специалисты и добровольцы продолжают делать насыпи для защиты домов от паводка. По словам главы горда Федора Шишкина, ситуация сложная, на защиту города брошены все силы и средства.