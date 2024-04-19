Вода в реке у Ишима за сутки поднялась на 2,28 метра

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима за сутки поднялся на 228 сантиметров и на 8:00 19 апреля достиг 690 сантиметров - до критического значения еще 160 см.

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На фото - ситуация у пешеходного моста, там сейчас ведутся противопаводковые работы по очистке реки от нанесённого мусора и веток для устранения затора. Горожан просят не находиться в районе указанного места и не мешать работающей технике и людям.