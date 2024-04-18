Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зоны подтопления

Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 — в пункты временного размещения. Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

По данным на 8:30 сегодня, 18 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 7 (Ильинка) до 68 (Ишим) см, в реке Тобол — от 1 до 17 см.

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 см.