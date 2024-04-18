В тобольской многоэтажке из-за пожаре погиб человек

Пожар в многоквартирном девятиэтажном жилом доме в Тобольске произошел ночью, 18 апреля. к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в общем коридоре на 6 этаже. Из здания было эвакуировано 29 жильцов, один из которых был передан скорой и, к сожалению, скончался.

Пожар ликвидирован на площади 16 кв. м, в его тушении задействовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГУМЧС России по Тюменской области.



По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём.