Тюменские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из зоны подтопления

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник сообщил, что в муниципалитетах, где вероятны разливы рек Ишим и Тобол, проводится превентивная и плановая эвакуации. Многие относятся к ситуации с пониманием, с теми, кто отказывается покидать дома - ведется работа.

"Есть люди, которые отказываются. Будем с ними отдельно работать. Принудительная эвакуация. За нарушение принудительной эвакуации возможен административный штраф". "Мы сейчас как раз рассматриваем вопрос уже введения принудительной эвакуации. Это означает, что все риски люди принимают на себя. Еще раз говорю, что бы то ни было, мы предпримем все меры для того, чтобы людей эвакуировать. Даже самых упертых", - подчеркнул губернатор.

Отвечая на врос про запас времени, Моор сообщил, что есть "два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. Ну а дальше по течению. Условно говоря, от Казанки до Ишима 4-5 дней. И дальше до следующего Абатска еще 4-5 дней. Поэтому муниципалитеты, населенные пункты, которые ниже течения находятся, имеют больше запаса времени: