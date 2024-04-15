Курьера телефонных мошенников в Тюмени приговорили к 4 годам тюрьмы

Тюменский районный суд назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима курьеру, собиравшего с пожилых людей деньги по заказу телефонных мошенников и обязал вернуть потерпевшим почти 1,7 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.



Как известно из приговора, с 20 по 22 февраля 2023 года в поисках подработки в приложении "Telegram" он нашел группу "Подработка халтура Тюмень", где ее пользователь предложил за короткий срок заработать хорошие деньги, забирая их у граждан с различных адресов. При "трудоустройстве" кандидат должен был отправить куратору фотографию паспорта, свою фотографию с паспортом в руках, фотографию снилс и видео, на котором он заходит в подъезд. Вечером 21 февраля Грабовский согласился и выполнил условия трудоустройства. Пользователь обещал ему 10 % от каждого выполненного задания.

В обязанности Максима входило забирать деньги у пожилых людей и класть их на указанный куратором банковский счет (почти все карты были разными и принадлежали АО "Тинькофф банк"). После согласия ему написали два оператора "Коба" и "Бенефициарий", которые обзванивали пожилых граждан и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и требовались деньги для компенсации морального вреда потерпевшим или на подкуп следователя, чтобы тот не возбуждал уголовное дело.

Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 1,8 млн рублей. Всего подсудимым совершено четыре преступления, относящиеся к категории средней тяжести, два преступления, относящиеся к категории тяжких.