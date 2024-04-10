Превентивную эвакуацию из-за возможного поводка на Тоболе начали в Ялуторовске

В Ялуторовске начинается превентивная эвакуация жителей. Живущим рядом с дамбой предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней.

Председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачева рассказала, что обходы населения с просьбой заранее эвакуироваться из возможной зоны подтопления продолжатся в четверг и пятницу.

Для жителей предоставили два автобуса. Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение - грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будут охранять имущество и дома до возвращения жителей.