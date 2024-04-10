Превентивную эвакуацию из-за возможного поводка на Тоболе начали в Ялуторовске

15:52 10 апреля 2024
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В Ялуторовске начинается превентивная эвакуация жителей. Живущим рядом с дамбой предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней. 

Председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачева рассказала, что  обходы населения с просьбой заранее эвакуироваться из возможной зоны подтопления продолжатся в четверг и пятницу.

Для жителей предоставили два автобуса.  Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение - грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будут охранять имущество и дома до возвращения жителей.  

 

 

 

Теги: паводок , эвакуация , Ялуторовск
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