Тюменцы перевели мошенникам 19,5 млн рублей - почти в два раза меньше, чем неделей ранее

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 81 житель региона, общая сумма похищенных денежных средств составила 19,5 млн рублей. Неделей ранее 87 пострадавших, у которых похитили более 40 млн рублей.





Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3 млн рублей. Столько с января по март 2024 года перевел со своих банковских счетов через мобильное приложение на неизвестные счета житель села Казанское, пожелавший дополнительно заработать на виртуальной торговой платформе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.