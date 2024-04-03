За 2023 год в Тюменской области из оборота изъято более 266 кг наркотиков

Самым распространенным способом сбыта наркотиков являются интернет-магазины, поэтому полиция активно занимается выявлением и пресечением незаконного оборота наркотиков в сети Интернет. По сравнению с 2022 годом раскрываемость наркопреступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий, выросла на 20,4 процента.

Информация об этом озвучена на заседании региональной антинаркотической комиссии.

В целом за 2023 год в регионе значительно выросла раскрываемость наркопреступлений, из незаконного оборота и зъято более 266 кг наркотических средств.

Также отмечается, что за прошлый год в регионе удалось добиться снижения количества отравлений наркотиками по сравнению с 2022 годом, существенно уменьшилось число отравлений наркотиками с летальным исходом.