Дело о покушении на убийство могут возбудить на ишимца, угрожавшего медикам ножницами

19:00 31 марта 2024
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Дело о покушении на убийство могут возбудить следователи на мужчину, угрожавшего ножницами медикам в приемном отделении Ишимской больницы.

По данным полиции,  50-летний ишимец был доставлен в больницу из развлекательного заведения с с  телесными повреждениями, но в приемном отделение начал вести себя  агрессивно, угрожал медикам ножницами. Задержанного доставили в полицию. 

В связи с инцидентом в больнице Ишима глава СК РФ Бастрыкин поручил тюменским подчиненным, которые сейчас проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования. 

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