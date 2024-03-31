Дело о покушении на убийство могут возбудить на ишимца, угрожавшего медикам ножницами

Дело о покушении на убийство могут возбудить следователи на мужчину, угрожавшего ножницами медикам в приемном отделении Ишимской больницы.
По данным полиции, 50-летний ишимец был доставлен в больницу из развлекательного заведения с с телесными повреждениями, но в приемном отделение начал вести себя агрессивно, угрожал медикам ножницами. Задержанного доставили в полицию.
В связи с инцидентом в больнице Ишима глава СК РФ Бастрыкин поручил тюменским подчиненным, которые сейчас проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.
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