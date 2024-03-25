Тюменцев за неделю обобрали на 46 млн рублей, 3,7 млн из них мошенникам перевела учитель

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 95 жителей региона, сумма похищенного превысила 46 млн рублей, сообщает облпрокуратура.



Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,7 млн кредитных рублей. Ее перевела представившимся сотрудниками МВД и Банка России учитель одной из школ Тюмени. Ради предотвращения несанкционированного снятия денежных средств она взяла кредит в банке, сумму обналичила и по инструкциям перевела через банкомат якобы на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.