Моор выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле"

В Подмосковье в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" и последовавшего пожара есть погибшие и раненые. По предварительным данным ФСБ, в результате теракта на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования.
"Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас – не запугать. Возмездие неизбежно. От лица жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал в своем Telegram-канале Моор.
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