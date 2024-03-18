В 2023 году у жителей Тюменской области конфисковали 174 транспортных средства

В 2023 году по ходатайству государственных обвинителей у 174 любителей нетрезвого вождения конфискованы транспортные средства, в том числе BMW 520I тюменца и Porche Cayene тоболяка, сообщает облпрокуратура.

Конфискация проводится по итогам рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Изымают в доход государства различные автомобили - от классических моделей ВАЗ, заканчивая иномарками вроде BMW, TOYOTA RAV4, HONDA, в списке также грузовики, мотоциклы, мопеды, скутеры и даже мотоблоки. Самым дорогостоящим автомобилем, обращенным в доход государства в 2023 году, стал Porche Cayene жителя Тобольска.

Помимо этого, в 2023 году имели место два факта взыскания денег за проданный автомобиль - у жителей Заводоуковского и Ишимского районов.