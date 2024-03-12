Более 36,7 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за прошлую неделю

08:44 12 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 86 жителей региона, сумма ущерба превышает 36,7 млн рублей.

Больше всех из потерпевших пострадал доверчивый тюменце, который после звонка якобы из Банка России (настоящие, кстати, никогда не звонят)  и сообщении о том, что с его счетов пытаются снять деньги, перевел через банкомат на неизвестные счета мошенникам 4,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Центрального АО  Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024