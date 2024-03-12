Более 36,7 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за прошлую неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 86 жителей региона, сумма ущерба превышает 36,7 млн рублей.

Больше всех из потерпевших пострадал доверчивый тюменце, который после звонка якобы из Банка России (настоящие, кстати, никогда не звонят) и сообщении о том, что с его счетов пытаются снять деньги, перевел через банкомат на неизвестные счета мошенникам 4,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Центрального АО Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.