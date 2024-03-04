Трех жителей Петербурга в Тюмени отправили в тюрьму за организацию автоподстав

Ленинский райсуд Тюмени приговорил трех членов петербургской ОПГ, специализировавшейся на автоподставах с дорогими автомобилями, более чем трехлетним срокам с отбыванием наказания в колониях общего и строго режима и взыскал свыше 8,4 млн рублей в пользу потерпевших, сообщает облпрокуратура.



Жители Санкт-Петербурга 31, 39 и 50 лет признаны виновными в крупном мошенничестве организованной группой. В суде установлено, что в марте 2022 года пять жителей Санкт-Петербурга объединились в организованную преступную группу с целью хищения в Тюмени и Екатеринбурге денег у владельцев дорогих машин. Согласно разработанной схеме в апреле в обоих городах они инсценировали два ДТП, в результате которых водители дорогих автомобилей якобы совершали наезд на пешехода, в роли которого выступал один из соучастников. "Пострадавший в ДТП" представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Одновременно другие участники группы, представляясь сотрудниками полиции, высказывали угрозы о привлечении к уголовной или административной ответственности.



Водители, чтобы избежать привлечения к ответственности, передали в счет оплаты ремонта часов и компенсации морального вреда "пострадавшему в ДТП" денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил двоих виновных к 3 годам 6 месяцам, третьего – к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, третий - в колонии строгого режима.



Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 8,4 млн рублей.



Из оставшихся членов преступной группы один уже осужден, второй объявлен в розыск.