Нефтеюганец не смог оказаться на коне. Помешали мошенники

11:30 27 февраля 2024
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Неожиданное преступление случилось в Нефтеюганске. 21-летний житель города решил купить седло для лошади и нашел подходящее объявление на популярном сайте. После контакта с продавцом и просмотра видео товара он согласился на покупку и перевел продавцу полную стоимость - 12 тысяч рублей. После получения поддельной накладной транспортной компании оказалось, что посылки не существует, а объявление о продаже было удалено с сайта.

Пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудники полиции ищут подозреваемых, которые ушли в закат.

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