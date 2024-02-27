Нефтеюганец не смог оказаться на коне. Помешали мошенники

Неожиданное преступление случилось в Нефтеюганске. 21-летний житель города решил купить седло для лошади и нашел подходящее объявление на популярном сайте. После контакта с продавцом и просмотра видео товара он согласился на покупку и перевел продавцу полную стоимость - 12 тысяч рублей. После получения поддельной накладной транспортной компании оказалось, что посылки не существует, а объявление о продаже было удалено с сайта.

Пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудники полиции ищут подозреваемых, которые ушли в закат.