Инспекторы ГИБДД спасли незадачливую автоледи от мороза

Неравнодушные сотрудники ДПС УМВД России по Нижневартовску помогли женщине, не рассчитавшей с заправкой.

Инспекторы Дамир Саурбаев и Николай Нежинский заметили автомобиль с аварийным сигналом и остановились, чтобы узнать, что произошло. Водитель объяснила, что не учла количество топлива в баке и осталась без бензина.

Полицейские взяли машину на буксир и доставили до ближайшей заправки.

В пресс-службе УМВД России по Нижневартовску отмечают, что женщина поблагодарила инспекторов в городском паблике. "Хочу поблагодарить за помощь и спасибо за то, что довезли до заправки, иначе бы я замерзла", - написала автор сообщения.