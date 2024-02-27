Инспекторы ГИБДД спасли незадачливую автоледи от мороза

Неравнодушные сотрудники ДПС УМВД России по Нижневартовску помогли женщине, не рассчитавшей с заправкой.
Инспекторы Дамир Саурбаев и Николай Нежинский заметили автомобиль с аварийным сигналом и остановились, чтобы узнать, что произошло. Водитель объяснила, что не учла количество топлива в баке и осталась без бензина.
Полицейские взяли машину на буксир и доставили до ближайшей заправки.
В пресс-службе УМВД России по Нижневартовску отмечают, что женщина поблагодарила инспекторов в городском паблике. "Хочу поблагодарить за помощь и спасибо за то, что довезли до заправки, иначе бы я замерзла", - написала автор сообщения.
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