Освобожденную Авдеевку разминируют тюменские саперы

Разминирование Авдеевки — новая задача тюменских гвардейцев, сюжет о боевых задачах военнослужащих из 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, развернутого в Тюменской области, сделал телеканал "Звезда".

Отмечается, что бойцы обеспечивают безопасность мирных жителей, которые остались в освобожденной от неонацистов Авдеевке, предупреждают граждан об опасности, которую могут в себе таить даже детские игрушки.