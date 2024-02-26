Освобожденную Авдеевку разминируют тюменские саперы

17:12 26 февраля 2024
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Разминирование Авдеевки — новая задача тюменских гвардейцев, сюжет о боевых задачах военнослужащих из 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, развернутого в Тюменской области, сделал телеканал "Звезда".

Отмечается, что бойцы обеспечивают безопасность мирных жителей, которые остались в освобожденной от неонацистов Авдеевке, предупреждают граждан об опасности, которую могут в себе таить даже детские игрушки. 

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