В Тюменской области загорелся торфяник

12:40 16 февраля 2024
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В Каменском муниципальном образовании Тюменского района на поверхность вышел осенний торфяник. Тлеет лесная подстилка на глубине до полуметра. Ближайшему к очагу возгорания населенному пункту (деревне Коняшина) угрозы нет, сообщает деплеса ТО.

Ситуацию контролируют операторы региональной диспетчерской службы, работники лесничества и Тюменской авиабазы. По всему периметру очага возгорания будет произведена опашка экскаватором с последующим перемешиванием тлеющего торфа со снегом и песком для ликвидации пожара.

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