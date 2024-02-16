В Тюменской области загорелся торфяник

В Каменском муниципальном образовании Тюменского района на поверхность вышел осенний торфяник. Тлеет лесная подстилка на глубине до полуметра. Ближайшему к очагу возгорания населенному пункту (деревне Коняшина) угрозы нет, сообщает деплеса ТО.

Ситуацию контролируют операторы региональной диспетчерской службы, работники лесничества и Тюменской авиабазы. По всему периметру очага возгорания будет произведена опашка экскаватором с последующим перемешиванием тлеющего торфа со снегом и песком для ликвидации пожара.