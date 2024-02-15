На трассе Екатеринбург-Тюмень частично ограничено движение из-за массового ДТП

Из-за массового ДТП под Тюменью частично ограничено движение транспорта - пять автомобилей столкнулись на 318-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Предварительно, из-за нарушения дистанции, сообщает ГИБДД ТО.
В аварии ранены две женщины 51 и 47 лет. На месте работают два наряда ДПС, движение частично ограничено, осуществляется по одной полосе, кроме того, организован проезд по обочине.
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