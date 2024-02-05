Участок трассы Курган-Омск на подъезде к Ишиму закрыт для движения фур и автобусов

В связи со сложными погодными условиями ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подъезд к г.Ишиму с 497-го по 584-й километры, в Бердюжском и Ишимском районах Тюменской области, сообщает ГИБДД ТО.

Ограничение вводится до улучшения погодных условий, состояния проезжей части. Легковой транспорт и небольшие грузовики едут без ограничений.

На фото ДТП, которое произошло сегодня на этом участке дороги из-за столкновения КамАЗа-зерновоза и большегруза. Водитель последнего погиб, его напарник травмирован.