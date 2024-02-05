Два ДТП с погибшими произошло ночью на федеральной трассе под Тобольском

С 22 до 23-х часов на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском произошло две аварии, в которых погибли жители Тобольск и Самарской области.

На 257-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись "Лада Ларгус", "Тойота" и "Лексус" из-за того, что 36-летний житель Тобольска на своей Ладе" выехална встречну полосу. В результате ДТП водитель "Лады" погиб, В аварии ранены 38-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля "Лексус".

На 214-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". Здесь ДТП спровоцировал 42-летний житель Самарской области, выехав на "Ладе Гранте" также на на встречную полосу. В результате сильного удара водитель "Лады Гранта" погиб. Водитель второго автомобиля на пострадал.

Данные предварительные, обстоятельства происшествий выясняются, уточнили в пресс-службе ГИБДД ТО.