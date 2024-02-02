Три пассажира маршрутки пострадали в Тюмени из-за столкновения автобуса с автомобилем

Маршрутный автобус №5 и "Дэу Матиз" столкнулись днём в пятницу на улице Мельникайтеиз-за того, что 31-летняя водитель иномарки при повороте направо нарушила правила перестроения, сооьбзает предварительные данные ГИБДД ТО.

"В результате ДТП пострадала водитель "Дэу Матиз" и 3 пассажира "маршрутки", в том числе 13-летняя девочка. Обстоятельства происшествия выясняются", - указано в сообщении.