В Тюменском районе в строящейся многоэтажке произошел пожар

Пожар произошел на крыше строящегося многоэтажного дома в Дударево, черным едким дымом окутана часть микрорайона.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли пожарные и другие экстренные службы, локализовать огонь пока не удается.

Как пояснили в ГУ МЧС ТО, сообщение о пожаре на крыше строящегося 15-ти этажного жилого дома по адресу: Тюменский район, д. Дударева, напротив ул. Созидателей поступило в пятом часу вечера, прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что на крыше новостройки горят строительные материалы. В настоящее время пожар локализован на площади около 250 кв.м.

На тушении пожара задействовано 15 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.