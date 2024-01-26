В Тюмени за оскорбление полицейского завели уголовное дело на пассажира самолета

11:54 26 января 2024
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Башкирии, оскорбившего сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 319 УК РФ, - оскорбление представителя власти.

По версии следствия, утром 22 января 2024 года пьяный подозреваемый в дежурной части линейного отделения полиции в аэропорту Рощино Тюмени публично оскорбил нецензурными словами сотрудника транспортной полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

До этого, по данным полиции, ожидая посадки в самолёт до Уфы на втором этаже аэропорта, мужчина вёл себя агрессивно и выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. 

По уголовному делу следователем СК проводится сбор доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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