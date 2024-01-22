Тюменский подросток на чужом кроссовере устроил ДТП

16:30 22 января 2024
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Шестнадцатилетний тюменец въехал в дорожный знак на чужом автомобиле, инцидент произошел накануне вечером на улице Ватутина. 

По версии ГИБДД, перед приключением юноша подкрепился пивом из магазина, затем на крыльце одного из баров в заречной части города подобрал потерянные хозяином ключи, по сигнализации определил автомобиль "Рено Дастер". Желая впечатлить подругу и еще одну девушку, парень пригласил их прокатиться, первая отказалась, а вторая решила составить парню компанию. При попытке развернуться на перекрестке, юноша не справился с управлением и въехал в дорожный знак. К счастью, никто не пострадал, хозяин тоже быстро нашелся - он  подбежал к побитому авто.

Полицейские разбираются в инциденте. На юного автомобилиста составлен административный протокол за пьяное вождение без водительского удостоверения.

Теги: ДТП , подростки
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