Тюменский подросток на чужом кроссовере устроил ДТП

Шестнадцатилетний тюменец въехал в дорожный знак на чужом автомобиле, инцидент произошел накануне вечером на улице Ватутина.

По версии ГИБДД, перед приключением юноша подкрепился пивом из магазина, затем на крыльце одного из баров в заречной части города подобрал потерянные хозяином ключи, по сигнализации определил автомобиль "Рено Дастер". Желая впечатлить подругу и еще одну девушку, парень пригласил их прокатиться, первая отказалась, а вторая решила составить парню компанию. При попытке развернуться на перекрестке, юноша не справился с управлением и въехал в дорожный знак. К счастью, никто не пострадал, хозяин тоже быстро нашелся - он подбежал к побитому авто.

Полицейские разбираются в инциденте. На юного автомобилиста составлен административный протокол за пьяное вождение без водительского удостоверения.