Многодетную мать лишили родительских прав на 4 детей и заставили платить им алименты

Казанский районный суд в Тюменской области по иску опеки лишил многодетную мать Татьяну родительских прав в отношении четверых детей и взыскал с неё алименты на их содержание. Причиной стала пьянка и разгульный образ жизни, сообщает объединенная пресс-слжуба судов ТО.

Татьяна прежде неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребляет алкоголем, состоит на учёте у врача-нарколога. Положенные 86 тыся рублей соцвыплат на детей в месяц тратит на себя и свои пристрастия, "ведёт аморальный образ жизни, у неё в доме собираются мужчины и женщины, которые ведут асоциальный образ жизни", выяснили в суде.

Отцов детей нет - у трех страших умер, у младшего юридически отсутствует. В связи с тем, что в семье матери для детей была обстановка, угрожающая их жизни и здоровью, они были изъяты, старшие дети переданы бабушке, а младший помещён в приёмную семью в другой район. Нерадивая мать возражала против решения суда, но старший сын в судебном заседании пояснил, что он согласен с лишением его матери родительских прав, так как она пьет и о них не заботится, оставляет одних, и заявил, что хочет проживать у бабушки.

Ведомствами системы профилактики Казанского района на протяжении длительного времени с ответчиком проводилась профилактическая, коррекционная, разъяснительная работа. Однако проводимая работа положительных результатов не дала.