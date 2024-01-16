В Тюменской области за пол-января в ДТП пострадали 29 детей

В январе 2024 года в регионе произошло 18 ДТП с несовершеннолетними пассажирами, в них ранены 29 детей, сообщает ГИБДД ТО и обещает предпринять меры по предупреждению таких происшествий.

В 2023 году на этот же период пострадавших в ДТП детей было в два раза меньше, подчеркивают в ведомстве.

Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призвал родителей использовать "детский режим" управления транспортом, если в машине ребенок:

родителям-водителям нужно вести автомобиль наиболее аккуратно, избегать опасных маневров выезда на встречную полосу и перестроения. Априори, ребенок должен перевозиться правильно: в детском удерживающем устройстве или с использованием ремня безопасности, если это допускается ПДД.

отмечается, что в большинстве ДТП с детьми пострадали юные пассажиры, которых перевозили родители. В четырех случаях дети перевозились с нарушением правил дорожного движения. Для профилактики автоинспекторы проведут рейды у детсадов, примут участие в родительских собраниях, привлекут "родительские патрули" для участия в мероприятиях.