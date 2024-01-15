Два водителя пострадали в ДТП на объездной Тюмени при столкновении трех автомобилей

08:00 15 января 2024
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ДТП с участием "Шевроле", "Фольксваген" и еще одного авто произошло на 1-м километре Окружной дороги Тюмени вечером 14 января, один водитель погиб, второй с тяжелыми травмами в больнице, третий скрылся с места ДТП на своем автомобиле, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Причиной столкновения, предварительно, стало нарушение бокового интервала. От удара "Шевроле" отбросило в опору надземного перехода. 20-летний водитель погиб. Водитель "Фольксвагена" доставлен в больницу с тяжелыми травмами", - указано в сообщении. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие
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