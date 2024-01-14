Двое взрослых и ребенок погибли при пожарах за сутки в Тюменской области

19:03 14 января 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В ночь на 14 января после тушения пожара в одном из домов на улице Первомайской в деревне Кукушки Исетского района обнаружены тела 34-летнего мужчины и 69-летней женщины без признаков насильственной смерти (предварительно). Предполагается, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Утром 14 января в райцентре Вагай на улице Блюхера после пожара в двухквартирном жилом доме в ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело 13-летней девочки.

По перечисленным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются причины и обстоятельства происшествий, сообщает пресс-слжуба СУ СК по Тюменской области.

Теги: погибшие , пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2024