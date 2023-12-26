Директор базы отдыха, где утонули два человека, не сядет в тюрьму

Ленинский районный суд Тюмени приговорил директора базы отдыха "Пруд Лесной", где утонули подросток и мужчина, Михаила Фатеева к девяти месяцам колонии общего режима, котрые он фактически уже отбыл, ожидая приговора под стражей, сообщает объединая пресс-служба судов Тюменской области.

Летом 2021 года во время купания на базе отдыха "Пруд Лесной" утонул 15-летний подросток, через несколько недель там же утонул 22-летний мужчина. В мае 2022 года директор базы был отправлен судом под домашний арест.

Фатеева признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как пояснили в суде, "из-за того, что он долгое время находился под стражей и арестом, он считается уже понесшим наказание, и в колонию он не отправится", ОДнако ему придется выплатить семьям погибших компенсации в размере 3 млн рублей.