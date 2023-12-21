СК возбудил дело о гибели девочки, ехавшей в составе группы детей на поезде Тюмень-Адлер

Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер. Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о случившемся, сообщает Информационный центр СК России.

По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, после их остаотра медики напрвили всю группу в инфекционную больницу Саратова для установления причин заболевания. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

По данным саратовского губернатора Бусаргина, ребята возвращались из лагеря в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых. Сейчас их осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.